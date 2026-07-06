Стало известно, кому из россиян повысят пенсии в августе

В августе 2026 года пенсии вырастут сразу у нескольких категорий россиян — работающих пенсионеров, граждан, которым исполнится 80 лет, а также отдельных представителей авиационной и угольной отраслей. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Работающим пенсионерам проведут традиционный беззаявительный перерасчет страховых пенсий с учетом пенсионных коэффициентов, заработанных в 2025 году.

Максимальное увеличение составит 470,28 рубля. Это возможно, если за прошлый год пенсионер сформировал три индивидуальных пенсионных коэффициента. Если коэффициентов меньше, прибавка будет рассчитываться индивидуально. Перерасчет коснется только тех, кто работал официально. Никаких заявлений подавать не нужно — Социальный фонд проведет корректировку автоматически», — пояснил Балынин.

По его словам, также в августе увеличатся выплаты пенсионерам, которым исполнится 80 лет в июле. Для них предусмотрено двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии, а также надбавка за уход.

«Например, если до повышения пенсионер получал около 30,4 тыс. рублей, то после достижения 80-летнего возраста размер выплаты может вырасти примерно до 41,4 тыс. рублей», — отметил Балынин.

Также перерасчет затронет получателей доплат к пенсиям членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности. Размер прибавки будет рассчитываться индивидуально, сказал Балынин.

Помимо этого, в августе традиционно увеличат выплаты получателям накопительных пенсий и срочных пенсионных выплат. Все изменения будут произведены автоматически, без обращения пенсионеров в Социальный фонд России, заключил Балынин.

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