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Россиянам рассказали, чем грозит неполный учет страхового стажа

Экономист Голубева: неполный учет страхового стажа грозит уменьшением пенсии
Dilok Klaisataporn/Shutterstock/FOTODOM

Размер страховой пенсии напрямую зависит от продолжительности страхового стажа, количества пенсионных коэффициентов и корректности сведений, отраженных на индивидуальном лицевом счете. Даже незначительные ошибки в документах или учете могут привести к уменьшению пенсии. Чаще всего проблемы возникают из-за неполного учета стажа, рассказала «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.
 
«Для периодов до 2002 года особое значение имеют документы, подтверждающие трудовую деятельность. Неточности в трудовой книжке, отсутствие архивных справок или иных подтверждающих документов могут привести к тому, что часть стажа не будет учтена при расчете пенсии. Кроме того, иногда остаются неучтенными отдельные социально значимые периоды, которые также влияют на пенсионные права, например военная служба, отпуск по уходу за ребенком до полутора лет или период получения пособия по безработице», — отметила Голубева.
 
По ее словам, после 2002 года действует страховой принцип формирования пенсионных прав: учитываются только те периоды, за которые уплачивались страховые взносы. Поэтому неофициальная занятость, ошибки работодателя при передаче сведений в систему персонифицированного учета или неполные данные на лицевом счете могут привести к снижению количества пенсионных коэффициентов и, как следствие, размера будущей пенсии, предупредила Голубева.
 
Она добавила, что встречаются и другие ошибки: некорректный подсчет пенсионных коэффициентов, неправильное применение районных или северных коэффициентов, дублирование лицевых счетов, расхождения в персональных данных, например при смене фамилии, а также отсутствие сведений о заработке за периоды, которые учитываются при расчете.
 
Чтобы своевременно выявить возможные неточности, Голубева посоветовала регулярно проверять сведения о стаже и страховых взносах в личном кабинете Социального фонда России или на портале «Госуслуги» и сверять их с трудовой книжкой, справками о доходах, военным билетом и другими подтверждающими документами.

Если возникают сомнения в правильности начисления пенсии, эксперт рекомендовала запросить в Социальном фонде выписку из индивидуального лицевого счета и полный расчет назначенной пенсии, проверить, какие периоды были учтены и каким образом произведен расчет. При обнаружении ошибок необходимо обратиться в СФР с заявлением о проверке и перерасчете, приложив документы, подтверждающие стаж, заработок и иные значимые периоды, сказала эксперт. На практике именно уточнение сведений индивидуального учета нередко позволяет увеличить размер пенсионных выплат, заключила Голубева.

Ранее эксперт рассказал, кто получает самую высокую социальную доплату к пенсии.

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