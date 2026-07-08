На северо-востоке Украины возникли перебои со светом и водой

В Полтавской области на северо-востоке Украины возникли перебои с электричеством и водоснабжением. Об этом сообщается в Telegram-канале территориальной общины города Зенькова, находящегося в Полтавском районе области.
В сообщении говорится об отсутствии электроснабжения в связи с повреждением объектов критической инфраструктуры.
Власти предупредили жителей, что вода будет подаваться по графику. Также они призвали граждан сделать запасы.
Незадолго до этого сообщалось, что энергетический объект получил повреждения в Полтавской области.
7 июля в министерстве обороны России заявили, что российские военные ударили по объектам портовой инфраструктуры и энергетики, которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ).
6 июля советник главы минобороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш» заявил, что если российские удары по Украине продолжатся, то Москва может уничтожить всю украинскую инфраструктуру.
Ранее в Госдуме рассказали, как Россия отвечает на атаки ВСУ.