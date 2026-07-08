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Общество

На северо-востоке Украины возникли перебои со светом и водой

В Полтавской области Украины заявили о перебоях с электричеством и водой
Yauheni Kazlou/Shutterstock/FOTODOM

В Полтавской области на северо-востоке Украины возникли перебои с электричеством и водоснабжением. Об этом сообщается в Telegram-канале территориальной общины города Зенькова, находящегося в Полтавском районе области.

В сообщении говорится об отсутствии электроснабжения в связи с повреждением объектов критической инфраструктуры.

Власти предупредили жителей, что вода будет подаваться по графику. Также они призвали граждан сделать запасы.

Незадолго до этого сообщалось, что энергетический объект получил повреждения в Полтавской области.

7 июля в министерстве обороны России заявили, что российские военные ударили по объектам портовой инфраструктуры и энергетики, которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ).

6 июля советник главы минобороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш» заявил, что если российские удары по Украине продолжатся, то Москва может уничтожить всю украинскую инфраструктуру.

Ранее в Госдуме рассказали, как Россия отвечает на атаки ВСУ.

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