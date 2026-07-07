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Общество

В силовых структурах РФ рассказали, кто мог устроить теракт в Дамаске

ТАСС: теракт в Дамаске мог быть организован ГУР Украины
Yamam Al Shaar/Reuters

Теракт в Дамаске мог быть организован Главным управлением разведки (ГУР) Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Там утверждают, что по плану украинской разведки президента Франции Эммануэля Макрона о взрыве должны были предупредить сотрудники ГУР, чтобы спасти таким образом жизнь лидера республики.

Однако французские спецслужбы самостоятельно узнали о готовившемся теракте, говорится в публикации.

Макрон с делегацией прибыл в Дамаск вечером 6 июля. Агентство Reuters сообщило, что взрывные устройства сработали недалеко от отеля в Дамаске, где остановился президент Франции на время своего официального визита. По данным Елисейского дворца, французский лидер сейчас находится в безопасности и не пострадал. Его визит продолжается в соответствии с запланированной программой.

Предварительно, в результате взрывов, которые произошли в Дамаске 7 июля, пострадали не менее 18 человек, включая четырех полицейских. Также есть те, кого не удалось спасти.

Ранее сообщалось, что сирийский замминистра пострадал при взрыве в Дамаске.

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