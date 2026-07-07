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Общество

Сирийский замминистра пострадал при взрыве в Дамаске

В Дамаске из-за взрывов пострадал заместитель министра туризма
Yamam Al Shaar/Reuters

Заместитель министра туризма Сирии Фарадж аль-Кашкуш и еще 17 человек пострадали в результате двух взрывов возле министерства туризма в Дамаске во вторник. Об этом сообщает сирийское агентство Sana со ссылкой на МВД.

По предварительным данным, оба устройства были самодельными. Одно из них было установлено в автомобиле, припаркованном на обочине дороги, а другое было спрятано в мусорном контейнере.

В настоящее время проводятся следственные действия для установления обстоятельств произошедшего и личности виновных.

МВД Сирии заявило, что место взрыва находилось за пределами периметра безопасности, отведенного для резиденции президента Франции Эммануэля Макрона, и не представляло прямой угрозы его проживанию или официальному визиту. Визит французского лидера продолжается в соответствии с графиком, добавили в ведомстве.

До этого Reuters сообщил, что взрывные устройства сработали недалеко от отеля в Дамаске, где остановился президент Франции.

Ранее Макрон сделал заявление после взрывов во время его визита в Сирию.

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