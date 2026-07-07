В Новосибирске нашли мать погибшей девочки из Ачинска

Мать пятилетней девочки, пропавшей в Ачинске Красноярского края, обнаружена в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ.

«Установлено местонахождение пропавшей женщины в городе Новосибирск… В ближайшее время женщина будет доставлена в следственный отдел для проведения с ней следственных действий», — говорится в сообщении.

Как писал накануне Telegram-канал Kras Mash, 32-летняя женщина страдает от психического заболевания. По данным канала, у нее диагностировано эмоционально-лабильное расстройство – недуг, при котором настроение часто меняется без причины. Также для болезни характерны проблемы с памятью. Предварительно, в течение 18 лет россиянка наблюдалась у психиатра.

Мать и дочь пропали 27 июня, после чего в полицию обратился глава семьи. Спустя восемь дней сотрудники правоохранительных органов обнаружили девочку без признаков жизни на железнодорожной насыпи в Ачинске. При этом матери рядом не было.

По словам местных жителей, мать ребенка была «очень странной девушкой». Еще со школы она часто убегала из дома, но всегда возвращалась. Уже после рождения ребенка у нее также замечали проблемы с психикой.

Ранее стали известны подробности о матери девочки, найденной без признаков жизни в Ачинске.