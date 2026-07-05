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Общество

Стали известны подробности о матери девочки, найденной без признаков жизни в Ачинске

Жители Ачинска указали на странности матери найденной 5-летней девочки
ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В поведении матери девочки, которую нашли без признаков жизни в Ачинске, ранее замечали странности. Об этом сообщает «РГ» со ссылкой на местных жителей.

Как рассказала одна из соседок, 32-летняя мать била ребенка на улице. Помимо этого, часто за ней агрессивного поведения не замечали, но обращали внимание на особенности ее психики в школьные годы. Тогда она вела себя «несколько странно», из-за чего некоторые сверстники задирали ее.

В беседе с ТАСС сотрудники СК рассказали, что женщина ранее уже уходила из дома. Она также склонна к бродяжничеству.

Семья не состояла на учете в профильных органах, кроме девочки других детей у женщины и ее мужа не было. У матери не было официального места работы, отец является индивидуальным предпринимателем.

Именно глава семьи забил тревогу после того, как 27 июня мать с ребенком вышла из дома, но назад так и не вернулась. После его обращения в полицию на поиски вышли правоохранители и волонтеры. Мероприятия закончились обнаружением пятилетней девочки на железнодорожной насыпи. Поиски матери продолжаются.

Ранее следователи показали кадры с места обнаружения другой девочки, которая ушла по грибы в Ленобласти и не вернулась.

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