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Общество

Мать найденной в Ачинске девочки могла страдать психическим заболеванием

Mash: мать найденной в Ачинске девочки страдала резкими перепадами настроения
ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ/VK

Мать девочки, которую без признаков жизни обнаружили около рельсов в Ачинске, страдала от психического заболевания. Об этом сообщает Kras Mash.

По данным канала, у 32-летней женщины диагностировано эмоционально-лабильное расстройство – недуг, при котором настроение часто меняется без причины. Также для болезни характерны проблемы с памятью.

Предварительно, в течение 18 лет россиянка наблюдалась у психиатра.

«Прокуратура проверяет органы профилактики и специалистов, которые должны были следить за состоянием Екатерины», – сообщается в публикации.

Известно, что сейчас россиянка находится в федеральном розыске.

Мать и дочь пропали 27 июня, после чего в полицию обратился глава семьи. Спустя восемь дней сотрудники правоохранительных органов обнаружили девочку без признаков жизни на железнодорожной насыпи в Ачинске. При этом матери рядом не было.

По словам местных жителей, мать ребенка была «очень странной девушкой». Еще со школы она часто убегала из дома, но всегда возвращалась. Уже после рождения ребенка у нее также замечали проблемы с психикой.

Ранее стали известны подробности о матери девочки, найденной без признаков жизни в Ачинске

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