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В Китае сотни ядовитых змей уползли с фермы из-за наводнения

Sohu: более 800 змей уползло с фермы из-за наводнения в Китае
Wirestock Creators/Shutterstock/FOTODOM

В китайском городе Хэнчжоу из-за наводнения с фермы уползли сотни ядовитых змей. Об этом пишет издание Sohu.

Известно, что в расположенной рядом деревне Дэнвэй одна из рептилий укусила местного жителя.

«По нашим предварительным подсчетам, сбежало от 800 до 900 змей. В настоящее время один житель деревни был укушен змеей и получает неотложную помощь в больнице», — сообщил глава местного сельсовета.

Он также уточнил, что не все эти змеи были ядовитыми, опасность для людей представляет лишь часть сбежавших рептилий.

3 июля поэт Ильяс Идзиев попал в больницу после того, как его укусила краснокнижная змея в Дагестане. Инцидент произошел в Избербаше, во дворе дома. Писатель занимался своими делами, когда на него напала гюрза – одна из самых крупных гадюк, яд которой вызывает поражение нервной системы.

До этого в Гондурасе 38-летняя мать троих детей не выжила после укуса кайсаки – одной из самых опасных змей региона. После укуса ее состояние быстро ухудшалось. Пострадавшую направили в больницу, но спасти ее не удалось.

Ранее во Владивостоке змея заползла на восьмой этаж погреться на солнце.

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