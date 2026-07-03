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Общество

Мать троих детей не выжила после укуса одной из самых опасных змей

Укус ядовитой змеи погубил мать троих детей из Гондураса
Shutterstock/FOTODOM

В Гондурасе 38-летняя женщина не выжила укуса ядовитой змеи, пишет Need To Know.

Несчастный случай произошел с матерью троих детей Дарлинг Эркулес. Недалеко от ее дома в деревне Ла-Хутоса на севере страны женщина столкнулась с кайсакой (Bothrops asper) — одной из самых опасных змей Центральной Америки.

После инцидента родственники и соседи доставили пострадавшую в медцентр, однако ее состояние быстро ухудшилось, и медикам не удалось спасти пациентку. Точные обстоятельства произошедшего пока не установлены.

Незадолго до этого Дарлинг опубликовала в соцсетях трогательный пост с фотографиями дочерей и подписью: «Все, что дал мне Бог, прекрасно».

Ранее в Подмосковье девочка попала в реанимацию после укуса опасной змеи.

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