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Общество

Во Владивостоке змея заползла на восьмой этаж погреться на солнце

Amur Mash: во Владивостоке змея заползла на восьмой этаж высотки
Telegram-канал «Amur Mash»

Во Владивостоке змея заползла на восьмой этаж высотки, сообщает Amur Mash.

Telegram-канал уточняет, что рептилию заметили жители дома на Проспекте 100-летия Владивостока. Она грелась на солнце на одном из балконов. В администрации попросили горожан в таких случаях сразу звонить в ветеринарию.

До этого в Татарстане гадюка укусила женщину, собиравшую ягоды. Все началось с того, что россиянка отправилась в лес и в какой-то момент почувствовала резкую боль в руке. Сначала женщина подумала, что порезалась о битое стекло. Однако, решив убрать осколок, она наклонилась и увидела в траве черную змею.

Сразу после укуса у пострадавшей начали отекать дыхательные пути. Женщина не стала медлить и немедленно обратилась за помощью к врачам — уже через полчаса она находилась в реанимации. Медики оказали ей экстренную помощь, сейчас жизни пациентки ничего не угрожает.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как избавиться от змей на участке и что нельзя делать при встрече.

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