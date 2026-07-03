Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

В Дагестане на известного поэта во дворе дома напала ядовитая гадюка

Baza: в Дагестане спасли поэта Ильяса Идзиева после нападения змеи
Кадр из видео/ РГВК «Дагестан»/YouTube

Поэт Ильяс Идзиев попал в больницу после того, как его укусила краснокнизная змея в Дагестане. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел в Избербаше, во дворе дома. Писатель занимался своими делами, когда на него напала гюрза – одна из самых крупных гадюк, яд которой вызывает поражение нервной системы.

Вскоре мужчину заметил родственник и вызвал медиков. На кадрах из медучреждения заметно, как плечо и рука дагестанца покрылись фиолетовыми пятнами, одна рука сильно опухла.

«Поэта экстренно доставили в больницу и откачивали в палате интенсивной терапии. Состояние пенсионера удалось стабилизировать», – сообщается в публикации.

До этого в Гондурасе 38-летняя мать троих детей не выжила после укуса кайсаки – одной из самых опасных змей региона. После укуса ее состояние быстро ухудшалось. Пострадавшую направили в больницу, но спасти ее не удалось.

За некоторое время до произошедшего женщина опубликовала в соцсетях снимки дочерей и подписала: «Все, что дал мне бог, прекрасно».

Ранее у берегов Приморья появились ядовитые рыбы.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Где в России временно ограничили продажу топлива и на сколько можно заправиться. Памятка по регионам
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!