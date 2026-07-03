В Дагестане на известного поэта во дворе дома напала ядовитая гадюка

Поэт Ильяс Идзиев попал в больницу после того, как его укусила краснокнизная змея в Дагестане. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел в Избербаше, во дворе дома. Писатель занимался своими делами, когда на него напала гюрза – одна из самых крупных гадюк, яд которой вызывает поражение нервной системы.

Вскоре мужчину заметил родственник и вызвал медиков. На кадрах из медучреждения заметно, как плечо и рука дагестанца покрылись фиолетовыми пятнами, одна рука сильно опухла.

«Поэта экстренно доставили в больницу и откачивали в палате интенсивной терапии. Состояние пенсионера удалось стабилизировать», – сообщается в публикации.

До этого в Гондурасе 38-летняя мать троих детей не выжила после укуса кайсаки – одной из самых опасных змей региона. После укуса ее состояние быстро ухудшалось. Пострадавшую направили в больницу, но спасти ее не удалось.

За некоторое время до произошедшего женщина опубликовала в соцсетях снимки дочерей и подписала: «Все, что дал мне бог, прекрасно».

Ранее у берегов Приморья появились ядовитые рыбы.