Посольство Словакии в РФ разъяснило правила выдачи шенгенских виз россиянам

Посольство Словакии в Москве разъяснило ситуацию с выдачей шенгенских виз российским туристам в летний период. Об этом диппредставительство сообщило ТАСС.

В посольстве пояснили, что выдача туристических виз гражданам РФ не приостанавливалась. Однако в связи с возможностями посольства и текущими приоритетами сроки подачи заявлений на летние месяцы были скорректированы. Сейчас приоритет отдается отдельным категориям заявителей — например, студентам, которые начинают учебу в сентябре, или спортсменам, участвующим в соревнованиях.

В визовом центре Словакии в Москве также уточнили, что прием заявлений в июле и августе ограничен. В приоритетном порядке принимаются заявления на национальную визу категории D (для образования, воссоединения семьи и посещения специальных мероприятий), а также заявления спортсменов на шенгенскую визу категории С. Все уже установленные даты подачи остаются в силе.

7 июля стало известно, что визовый центр Словакии в РФ объявил о временном прекращении приема заявлений на шенгенские визы почти по всем целям поездки. В посольстве заявляли, что ограничение на прием заявлений временное и связано с техническими причинами.

Ранее туристов из РФ предупредили о новой проблеме при получении шенгенских виз.