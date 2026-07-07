Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Словакия остановила выдачу шенгенских виз туристам из России

Словакия временно остановила выдачу шенгенских виз российским гражданам
Yves Herman/Reuters

Визовый центр Словакии в России объявил о временном прекращении приема заявлений на шенгенские визы почти по всем целям поездки. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале.

В июле и августе подать документы можно будет только на шенгенскую визу с целью «Спорт» и на национальные визы (по любым целям).

Всем заявителям, которые ранее зарегистрировались на подачу с иными туристическими, деловыми или гостевыми целями, запись аннулируют. Визовый центр обещает вернуть уплаченный сервисный сбор в полном объеме.

АТОР отмечает, что прием заявлений по другим целям поездки должен возобновиться после августа, но точные сроки пока неизвестны.

В ассоциации добавили, что Словакия не входит в топ лояльных стран для граждан РФ: в 2025 году россиянам было выдано всего 1 149 виз, и лишь 46% из них были многократными.

В конце июня сообщалось, что Франция ужесточила правила подачи документов на шенгенские визы для россиян. Визовый центр страны в Москве с 15 июля перестанет принимать документы российских граждан на шенген по нотариальной доверенности.

Тем временем в ЕС изучают идею полного запрета на выдачу шенгенских виз для российских граждан. Инициатором масштабных ограничений выступает Еврокомиссия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в восьми городах России открылись визовые центры Черногории.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 7 июля. Пенсии без справок, новые лимиты для ареста имущества и отмена домашки для первоклассников
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!