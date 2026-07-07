Словакия остановила выдачу шенгенских виз туристам из России

Визовый центр Словакии в России объявил о временном прекращении приема заявлений на шенгенские визы почти по всем целям поездки. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале.

В июле и августе подать документы можно будет только на шенгенскую визу с целью «Спорт» и на национальные визы (по любым целям).

Всем заявителям, которые ранее зарегистрировались на подачу с иными туристическими, деловыми или гостевыми целями, запись аннулируют. Визовый центр обещает вернуть уплаченный сервисный сбор в полном объеме.

АТОР отмечает, что прием заявлений по другим целям поездки должен возобновиться после августа, но точные сроки пока неизвестны.

В ассоциации добавили, что Словакия не входит в топ лояльных стран для граждан РФ: в 2025 году россиянам было выдано всего 1 149 виз, и лишь 46% из них были многократными.

В конце июня сообщалось, что Франция ужесточила правила подачи документов на шенгенские визы для россиян. Визовый центр страны в Москве с 15 июля перестанет принимать документы российских граждан на шенген по нотариальной доверенности.

Тем временем в ЕС изучают идею полного запрета на выдачу шенгенских виз для российских граждан. Инициатором масштабных ограничений выступает Еврокомиссия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в восьми городах России открылись визовые центры Черногории.