Туристов из РФ предупредили о новой проблеме при получении шенгенских виз

Отсутствие в загранпаспорте штампов о пересечении границ Шенгенской зоны может стать серьезной проблемой при обращении за новой визой. Об этом предупредили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает РИА Новости.

После запуска автоматизированной системы въезда-выезда Entry/Exit System (EES), которая фиксирует перемещения путешественников из стран за пределами ЕС в цифровом формате, пограничники перестали ставить штампы. Без них консульствам — например, итальянскому — сложнее оперативно проверить, сколько конкретно дней турист провел в Шенгенской зоне, пояснили в АТОР.

В некоторых случаях туристам придется доказывать факт возвращения и подтверждать, что они соблюдали визовый режим, а для этого — собирать дополнительный набор документов из посадочных талонов, договоров о бронировании жилья и выписок с банковской карты о тратах, предупреждают в ассоциации.

В связи с этим в АТОР призвали российских туристов при посещении стран Шенгенской зоны сохранять все возможные фактические подтверждения этих поездок — и в электронном, и в бумажном виде.

