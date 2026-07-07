Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииТеракт в Монако
Общество

В посольстве Словакии объяснили приостановку выдачи шенгенских виз россиянам

Посольство Словакии в РФ объяснило техническими причинами ограничение выдачи виз
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Введенное ограничение на прием заявлений от россиян на получение шенгенских виз в визовом центре Словакии временное и связано с техническими причинами. Об этом заявили ТАСС в словацком посольстве в Москве.

«Из-за организационных и рабочих причин только временно снизили прием заявок», — заявили в диппредставительстве.

7 июля стало известно, что визовый центр Словакии в РФ объявил о временном прекращении приема заявлений на шенгенские визы почти по всем целям поездки. В июле и августе подать документы можно будет только на шенгенскую визу для спортсменов и на национальные визы.

В июне вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян сообщал, что россиянам стали чаще одобрять получение шенгенских виз – за этот год доля таких случаев выросла на 12%. По его словам, 95% документов выдают пять стран – Франция, Италия, Испания, Греция и Венгрия.

Ранее сообщалось, что граждане РФ потеряли более €4,5 млн из-за отказов в шенгене.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как связаны болезни и диеты с группой крови. Что на самом деле известно науке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!