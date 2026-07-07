В посольстве Словакии объяснили приостановку выдачи шенгенских виз россиянам

Введенное ограничение на прием заявлений от россиян на получение шенгенских виз в визовом центре Словакии временное и связано с техническими причинами. Об этом заявили ТАСС в словацком посольстве в Москве.

«Из-за организационных и рабочих причин только временно снизили прием заявок», — заявили в диппредставительстве.

7 июля стало известно, что визовый центр Словакии в РФ объявил о временном прекращении приема заявлений на шенгенские визы почти по всем целям поездки. В июле и августе подать документы можно будет только на шенгенскую визу для спортсменов и на национальные визы.

В июне вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян сообщал, что россиянам стали чаще одобрять получение шенгенских виз – за этот год доля таких случаев выросла на 12%. По его словам, 95% документов выдают пять стран – Франция, Италия, Испания, Греция и Венгрия.

Ранее сообщалось, что граждане РФ потеряли более €4,5 млн из-за отказов в шенгене.