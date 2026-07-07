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Общество

В Херсонской области ввели режим ЧС

Сальдо подписал указ о введении в Херсонской области режима техногенной ЧС
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что подписал указ о введении на территории региона режима техногенной чрезвычайной ситуации, который позволит быстрее решать вопросы, связанные с работой объектов жизнеобеспечения.

«Для жителей ничего не меняется. Режим ЧС не вводит ограничений и не влияет на привычный уклад жизни», — подчеркнул Сальдо.

Утром 7 июля стало известно, что из-за атаки украинских дронов в Херсонской области все округа полностью или частично остались без света. По словам Сальдо, энергетики и аварийные службы уже приступили к работе и прилагают все усилия для скорейшего восстановления электроснабжения в домах.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно обстреливают подконтрольную России территорию Херсонской области, нанося удары по критической инфраструктуре. Так, 5 июля все округа в регионе оказались полностью или частично были обесточены.

Ранее в Запорожской области три города остались без света.

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