По всей Херсонской области нет света

В Херсонской области все округа полностью или частично остались без света. Об этом написал в Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо.

Чиновник сообщил, что энергетики и аварийные службы уже начали работу и делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить подачу электричества в дома.

В ночь на 7 июля ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру Запорожской области, что привело к частичному отключению света. При ударе были повреждены некоторые энергообъекты. Специалисты начали оценивать повреждения.

На прошлой неделе оба региона тоже оставались без света. 5 июля все округа Херсонской области полностью или частично были обесточены. А за день до этого в Запорожской области из-за сбоя проблемы со светом возникли в 14 населенных пунктах.

Ранее во время интервью Зеленского отключилось электричество