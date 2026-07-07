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Общество

По всей Херсонской области нет света

Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены
Shutterstock/Creative Cat Studio

В Херсонской области все округа полностью или частично остались без света. Об этом написал в Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо.

Чиновник сообщил, что энергетики и аварийные службы уже начали работу и делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить подачу электричества в дома.

В ночь на 7 июля ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру Запорожской области, что привело к частичному отключению света. При ударе были повреждены некоторые энергообъекты. Специалисты начали оценивать повреждения.

На прошлой неделе оба региона тоже оставались без света. 5 июля все округа Херсонской области полностью или частично были обесточены. А за день до этого в Запорожской области из-за сбоя проблемы со светом возникли в 14 населенных пунктах.

Ранее во время интервью Зеленского отключилось электричество

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