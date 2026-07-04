В Запорожской области три города остались без света

Балицкий: в Запорожской области три города и 11 округов обесточены из-за аварии

В Запорожской области из-за сбоя в системе электроснабжения полностью или частично без электричества остались 14 населенных пунктов. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий в мессенджере «Макс».

По словам главы региона, отключения затронули следующие муниципальные округа: Каменско-Днепровский, Васильевский, Токмакский, Пологовский, Михайловский, Черниговский, Приазовский, Куйбышевский, Бердянский, Приморский и Мелитопольский. Также обесточенными оказались города Энергодар, Мелитополь и Бердянск.

«Энергетики работают над стабилизацией энергосистемы региона», — говорится в сообщении губернатора.

Балицкий также отметил, что объекты, имеющие социальное значение, были оперативно подключены к резервным источникам питания.

До этого в Белгороде в результате атак ВСУ произошли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. На территории нескольких поврежденных построек произошли пожары.

Ранее в Крыму после атак ВСУ были обесточены свыше 10 районов.