Во всей Херсонской области пропал свет

Все округа Херсонской области полностью или частично остались без света

В Херсонской области все округа полностью или частично остались без света. Об этом написал в Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо.

Чиновник сообщил, что энергетики и аварийные службы уже начали работу и делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить подачу электричества.

Накануне в Запорожской области из-за сбоя полностью или частично без света остались 14 населенных пунктов. Отключения затронули Каменско-Днепровский, Васильевский, Токмакский, Пологовский, Михайловский, Черниговский, Приазовский, Куйбышевский, Бердянский, Приморский и Мелитопольский муниципальные округа. Обесточенными оказались и города Энергодар, Мелитополь и Бердянск. Объекты, имеющие социальное значение, оперативно подключили к резервным источникам питания.

В этот же день в Белгороде возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения после атаки ВСУ. А на территории нескольких поврежденных построек произошли пожары.

Ранее во время интервью Зеленского отключилось электричество.