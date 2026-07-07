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Общество

Выросло число пострадавших в результате атаки ВСУ на автобус в Белгородской области

Число раненых при атаке ВСУ на автобус под Белгородом выросло до восьми
Оперштаб Белгородской области

Число пострадавших при атаке ВСУ на пассажирский автобус на участке автодороги Никольское — Таврово в Белгородской области увеличилось до восьми человек, среди которых трое — детей. Об этом сообщили в оперативном штабе региона в Telegram-канале.

Отмечается, что поздно вечером за помощью обратилась еще одна женщина. Трое пострадавших находятся на стационарном лечении в городской больнице Белгорода, а остальные отпущены домой.

6 июля беспилотник ВСУ атаковал автобус в Белгородской области. Изначально сообщалось, что в результате удара пострадали шесть человек, в том числе два ребенка. Но вечером этого же дня число пострадавших увеличилось до семи человек. По информации оперативного штаба, в детскую областную клиническую больницу госпитализировали 16-летнего молодого человека.

Ранее ВСУ атаковали еще один автобус на границе с Белоруссией.

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