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Армия

В Белгородской области выросло число пострадавших при атаке ВСУ на автобус

Число пострадавших при атаке дрона ВСУ на автобус под Белгородом выросло до семи
Оперштаб Белгородской области

Число пострадавших при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пассажирский автобус под Белгородом выросло до семи. Об этом сообщает региональный оперштаб в своем канале в мессенджере «Макс».

По данным оперштаба, в детскую областную клиническую больницу госпитализировали 16-летнего молодого человека. Он получил осколочные ранения голени.

Кроме того, в Валуйском округе в селе Двулучное FPV-дрон атаковал автомобиль. В оперштабе уточнили, что при детонации второго беспилотника повреждены частный дом, надворная постройка и еще одна машина. В селе Белянка Шебекинского округа дрон атаковал предприятие — разбиты окна, повреждены фасад и грузовой транспорт.

В селе Красный Октябрь Белгородского округа при детонации FPV-дрона повреждения получил инфраструктурный объект, сообщили в оперштабе. В поселке Борисовка в результате атаки дрона ВСУ поврежден автомобиль.

6 июля беспилотник ВСУ атаковал автобус на участке дороги Никольское — Таврово Белгородского округа. Изначально сообщалось, что в результате удара пострадали шесть человек, в том числе два ребенка.

Ранее ВСУ атаковали еще один автобус на границе с Белоруссией.

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