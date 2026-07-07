В некоторых населенных пунктах Крыма отключат воду

«Вода Крыма»: из-за ремонта без воды останутся семь городов и три района

В Крыму из-за ремонтных работ воду отключат в семи городах и трех районах, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия «Вода Крыма».

В компании уточнили, что ремонтные работы ведутся на сетях «Крымэнерго». В результате водоснабжение отсутствует в селах Давыдовка (Симферопольский район), Перекоп, Волошино и Суворово (Красноперекопский район), городах Белогорске, Джанкое, Евпатории, Керчи, Армянске, Красноперекопске, Саках, а также на территории Нижнегорского, Джанкойского и Красногвардейского районов.

Накануне «Крымэнерго» сообщало, что массовое отключение электроснабжения произошло на территории всего Крыма.

Отмечалось, что причиной этому стали технологические нарушения, вызванные внешними воздействиями.

В предприятии добавляли, что в ведутся аварийно-восстановительные работы. Компания пообещала вернуть подачу электричества до конца 6 июля.

В ночь на 6 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что после вражеской атаки город временно остался без электричества. Чиновник призвал горожан экономить заряд телефонов и использовать их только для экстренных случаев.

Ранее во время интервью Зеленского отключилось электричество.