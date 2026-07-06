Крым остался без света

Массовое отключение электроснабжения произошло на территории всего Крыма. Об этом сообщили на горячей линии госпредприятия «Крымэнерго», передает «Интерфакс».

Отмечается, что причиной этому стали технологические нарушения, вызванные внешними воздействиями.

В предприятии добавили, что в настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы. Компания пообещала вернуть подачу электричества до конца 6 июля.

В ночь на 6 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что после вражеской атаки город временно остался без электричества. Чиновник призвал горожан экономить заряд телефонов и использовать их только для экстренных случаев.

5 июля в Евпатории на западном побережье Крыма было зафиксировано масштабное отключение электроэнергии. Ее не было с 9:20 во всем городе. Из-за сбоя в большинстве районов также было прекращено водоснабжение, а движение трамваев оказалось парализовано.

Ранее в России заявили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.