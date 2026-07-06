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Общество

Крым остался без света

«Крымэнерго»: в Крыму произошло массовое отключение электричества
Alexey Pavlishak/Reuters

Массовое отключение электроснабжения произошло на территории всего Крыма. Об этом сообщили на горячей линии госпредприятия «Крымэнерго», передает «Интерфакс».

Отмечается, что причиной этому стали технологические нарушения, вызванные внешними воздействиями.

В предприятии добавили, что в настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы. Компания пообещала вернуть подачу электричества до конца 6 июля.

В ночь на 6 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что после вражеской атаки город временно остался без электричества. Чиновник призвал горожан экономить заряд телефонов и использовать их только для экстренных случаев.

5 июля в Евпатории на западном побережье Крыма было зафиксировано масштабное отключение электроэнергии. Ее не было с 9:20 во всем городе. Из-за сбоя в большинстве районов также было прекращено водоснабжение, а движение трамваев оказалось парализовано.

Ранее в России заявили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.

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