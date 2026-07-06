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Армия

Севастополь обесточен после атаки ВСУ

Губернатор Развожаев: Севастополь остался без электроснабжения из-за атаки ВСУ
Алексей Мальгавко/РИА Новости

После вражеской атаки Севастополь временно остался без электричества. Об этом написал в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Чиновник уточнил, что противник ударил по энергетической инфраструктуре за пределами Севастополя. На городских объектах был введен особый режим, соцобъекты перешли на резервные схемы электроснабжения. Аварийные бригады уже начали работать над возвращением света в дома.

Развожаев призвал горожан экономить заряд телефонов и использовать их только для экстренных случаев. Когда подачу света восстановят, не следует включать сразу все электроприборы, чтобы не перегружать сеть.

«Из-за отсутствия напряжения в сети троллейбусы утром на линии не выйдут», — предупредил глава города.

Накануне в Евпатории на западном побережье Крыма было зафиксировано масштабное отключение электроэнергии. Ее не было с 9:20 во всем городе. Из-за сбоя в большинстве районов также было прекращено водоснабжение, а движение трамваев оказалось парализовано.

Ранее во время интервью Зеленского отключилось электричество.

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