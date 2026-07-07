Возгорание произошло на промышленном предприятии в Калужской области из-за БПЛА

В Калужской области при атаке БПЛА произошло возгорание на предприятии

Возгорание произошло на промышленном предприятии в Калужской области в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале.

Он рассказал, что ночью в Боровском, Дзержинском, Сухиничском муниципальных округах, а также на окраине Калуги были перехвачены шесть дронов.

«В результате атаки БПЛА произошло возгорание на промышленном предприятии в Дзержинском округе», — написал он.

Предварительно, никто не пострадал.

На местах работают оперативные группы и сотрудники МЧС, добавил Шапша.

6 июля украинские беспилотники впервые долетели до Омска. БПЛА преодолели 2500 км от украинской границы и ударили по Омскому нефтеперерабатывающему заводу — одному из крупнейших в мире. Над городом поднялся столб черного дыма. На этом фоне в местном аэропорту ограничили взлет и посадку самолетов. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее Собянин сообщил о сотнях беспилотников, летевших на Москву.