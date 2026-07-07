Возгорание произошло на промышленном предприятии в Калужской области из-за БПЛА

Возгорание произошло на промышленном предприятии в Калужской области в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале.
Он рассказал, что ночью в Боровском, Дзержинском, Сухиничском муниципальных округах, а также на окраине Калуги были перехвачены шесть дронов.
«В результате атаки БПЛА произошло возгорание на промышленном предприятии в Дзержинском округе», — написал он.
Предварительно, никто не пострадал.
На местах работают оперативные группы и сотрудники МЧС, добавил Шапша.
6 июля украинские беспилотники впервые долетели до Омска. БПЛА преодолели 2500 км от украинской границы и ударили по Омскому нефтеперерабатывающему заводу — одному из крупнейших в мире. Над городом поднялся столб черного дыма. На этом фоне в местном аэропорту ограничили взлет и посадку самолетов. По предварительной информации, пострадавших нет.
Ранее Собянин сообщил о сотнях беспилотников, летевших на Москву.