В Ставрополе ликвидировали пожар на складе

Масштабный пожар на складе лакокрасочных материалов в Ставрополе полностью ликвидирован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Пожар в Ставрополе полностью ликвидирован», — заявили в ведомстве.

Пожар на складе произошел 4 июля. Изначально огонь распространился на площади около 1000 квадратных метров, позднее площадь увеличилась до 5 тыс. квадратных метров. Возгорание произошло из-за разгерметизации баллона с газом. По предварительной информации, пострадал один человек.

К ликвидации пожара было привлечено 100 специалистов ведомства и 20 единиц техники. Также был задействован вертолет Ми-8 с водосливным устройством. Тушение пожара осложнялось высокой температурой и конструктивными особенностями здания, у которого в результате пожара частично обрушилась кровля.

Корреспондент «Газеты.Ru» пообщался с местной жительницей Елизаветой, которая рассказала, что из-за возгорания в воздухе Ставрополя летали частицы резины и чувствовался специфический запах. Как сообщила женщина, она вышла на улицу после того, как «солнце затмилось». В тот момент она услышала «громыхание горящих покрышек».

Ранее появились кадры с места пожара в Ставрополе.