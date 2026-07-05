Украинцы пожаловались на разрушенные АЗС от Днепропетровска до Харькова

Все автозаправочные станции на трассе от Днепропетровска до Харькова разрушены. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«На трассе Днепропетровск — Харьков на сегодняшний день все заправки разбиты. Водители, имейте в виду», — пожаловался житель Украины.

24 июня военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов призвал наносить удары по объектам топливно-энергетического комплекса Украины ракетами «Кинжал» и «Эскандер». По его словам, желательно использовать сразу две ракеты. Одна будет пробивать защиту, а следующая – уничтожать сам объект, объяснил эксперт.

До этого депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев сообщил о необходимости сменить тактику и стратегию ведения боевых действий в зоне СВО. По его мнению, основные усилия следует сосредоточить на уничтожении логистической инфраструктуры противника, включая мосты, железнодорожные узлы, депо, вокзалы и порты.

Ранее на Западе рассказали о новой тактике российских бойцов в зоне СВО.