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Общество

На Украине пожаловались на разрушенные заправки

Украинцы пожаловались на разрушенные АЗС от Днепропетровска до Харькова
Global Look Press

Все автозаправочные станции на трассе от Днепропетровска до Харькова разрушены. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«На трассе Днепропетровск — Харьков на сегодняшний день все заправки разбиты. Водители, имейте в виду», — пожаловался житель Украины.

24 июня военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов призвал наносить удары по объектам топливно-энергетического комплекса Украины ракетами «Кинжал» и «Эскандер». По его словам, желательно использовать сразу две ракеты. Одна будет пробивать защиту, а следующая – уничтожать сам объект, объяснил эксперт.

До этого депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев сообщил о необходимости сменить тактику и стратегию ведения боевых действий в зоне СВО. По его мнению, основные усилия следует сосредоточить на уничтожении логистической инфраструктуры противника, включая мосты, железнодорожные узлы, депо, вокзалы и порты.

Ранее на Западе рассказали о новой тактике российских бойцов в зоне СВО.

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