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Политика

В России назвали эффективный способ поражения энергетических объектов Украины

Кнутов призвал бить по энергообъектам Украины «Кинжалами» и «Искандерами»
Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с News.ru призвал наносить удары по объектам топливно-энергетического комплекса Украины ракетами «Кинжал» и «Эскандер».

По его словам, желательно использовать сразу две ракеты. Одна будет пробивать защиту, а следующая – уничтожать сам объект, объяснил эксперт.

В то же время Кнутов заметил, что для ВС РФ дополнительные трудности создает система пассивной защиты, выстроенная вокруг объектов. В качестве примера он привел так называемые «мангалы» в виде металлической сетки, которая натянута между вкопанными столбами.

«Мангалы» защищают подстанции от ударных БПЛА. Иногда вокруг энергетических объектов строят бетонную стену, а сверху натягивают металлическую сетку», — рассказал Кнутов.

До этого депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев призвал сменить тактику и стратегию ведения боевых действий в зоне СВО. По его мнению, основные усилия следует сосредоточить на уничтожении логистической инфраструктуры противника, включая мосты, железнодорожные узлы, депо, вокзалы и порты.

Ранее Кубилюс заявил, что Россия производит в восемь раз больше ракет, чем Евросоюз.

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