В Госдуме предложили сменить стратегию ведения боевых действий в зоне СВО

Гурулев призвал наносить удары по производствам оружия для ВСУ в Европе

Вооруженным силам России необходимо сменить тактику и стратегию ведения боевых действий в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев в беседе с RTVI.

По его мнению, основные усилия следует сосредоточить на уничтожении логистической инфраструктуры противника, включая мосты, железнодорожные узлы, депо, вокзалы и порты.

«Необходимо бить по пунктам управления, где, как у нас модно говорить, происходит «процесс принятия решений», уничтожать ключевых руководителей», — сказал он.

Также депутат предложил выводить из строя системы связи и автоматизированные системы управления.

Гурулев считает, что удары должны наноситься по предприятиям в Европе, которые поставляют вооружение Украине. Россия располагает необходимыми средствами для решения таких задач, включая ракеты средней дальности и бомбардировщики, отметил он. В таком случае ВСУ нечем будет атаковать российские нефтяные заводы, добавил депутат.

До этого военный эксперт, полковник запаса Виталий Киселев заявил, что удары по переправам через Днепр могут свидетельствовать о том, что ВС РФ приступили к системному воздействию на логистику противника, тем самым изменив подход к ведению боевых действий.

Ранее на Западе рассказали о новой тактике российских бойцов в зоне СВО.