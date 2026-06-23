Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

В Госдуме предложили сменить стратегию ведения боевых действий в зоне СВО

Гурулев призвал наносить удары по производствам оружия для ВСУ в Европе
Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженным силам России необходимо сменить тактику и стратегию ведения боевых действий в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев в беседе с RTVI.

По его мнению, основные усилия следует сосредоточить на уничтожении логистической инфраструктуры противника, включая мосты, железнодорожные узлы, депо, вокзалы и порты.

«Необходимо бить по пунктам управления, где, как у нас модно говорить, происходит «процесс принятия решений», уничтожать ключевых руководителей», — сказал он.

Также депутат предложил выводить из строя системы связи и автоматизированные системы управления.

Гурулев считает, что удары должны наноситься по предприятиям в Европе, которые поставляют вооружение Украине. Россия располагает необходимыми средствами для решения таких задач, включая ракеты средней дальности и бомбардировщики, отметил он. В таком случае ВСУ нечем будет атаковать российские нефтяные заводы, добавил депутат.

До этого военный эксперт, полковник запаса Виталий Киселев заявил, что удары по переправам через Днепр могут свидетельствовать о том, что ВС РФ приступили к системному воздействию на логистику противника, тем самым изменив подход к ведению боевых действий.

Ранее на Западе рассказали о новой тактике российских бойцов в зоне СВО.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Молодежь в России отказывается от алкоголя. Что сейчас пьют и курят россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!