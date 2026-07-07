Три дома повреждены после атаки дронов в Воронежской области

В ночь на 7 июля дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над двумя городскими округами и четырьмя районами Воронежской области 14 беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, в результате налета никто не пострадал, однако три частных дома получили повреждения.

Гусев также напомнил, что в регионе до сих пор сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

До этого сообщалось, что в Калужской области после атаки дрона загорелось одно из промышленных предприятий. Как уточнил губернатор области Владислав Шапша, всего ночью в Боровском, Дзержинском, Сухиничском муниципальных округах, а также на окраине Калуги были перехвачены шесть украинских беспилотников. Предварительно, никто не пострадал.

Накануне стало известно, что украинские БПЛА впервые долетели до Омска. Беспилотники преодолели 2500 км от украинской границы и ударили по Омскому нефтеперерабатывающему заводу — одному из крупнейших в мире. Над городом поднялся столб черного дыма. На этом фоне в местном аэропорту ограничили взлет и посадку самолетов.

Ранее Собянин сообщил о сотнях беспилотников, летевших на Москву.