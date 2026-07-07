Стало известно, в каких регионах РФ больше всего употребляют алкоголь

«Ъ»: на Чукотке и в Ненецком автономном округе пьют больше всех

Жители Ненецкого автономного округа, Еврейской автономной области и Чукотки выпивают больше всех в России, предпочитая крепкий алкоголь. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, на население данных регионов приходится 75–85% выпитого алкоголя.

«Меньше всего в стране пьют в Ингушетии, Чечне, Северной Осетии и Дагестане — до 2 л чистого спирта на человека в год», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после кавказских республик идут Москва и Санкт-Петербург на 76-м и 77-м местах из 82 мест соответственно. Авторы подчеркивают, что между ростом населения и уровнем потребления алкоголя существует корреляция.

Специалисты Минздрава РФ утверждают, что за последние пять лет потребление алкоголя в РФ на душу населения снизилось на 11%.

16 июня ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщал, что в 2025 году наивысшие показатели потребления алкоголя наблюдались в Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Еврейской автономной области.

До этого стало известно, что в России за январь — май 2026 года продажа алкоголя сократилась на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 357,2 млн декалитров.

Ранее эксперт рассказал об отношении к алкоголю у разных поколений.