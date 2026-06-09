Стало известно, сколько алкоголя купили россияне с начала года

В России за январь–май 2026 года продажи алкоголя сократились на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 357,2 млн декалитров. Об этом свидетельствуют данные Росалкогольтабакконтроля, передает РИА Новости.

Наиболее заметный рост показал сидр: его продажи увеличились на 27,9% — до 4,58 млн декалитров. Также вырос спрос на медовуху (+11,6%, до 1,21 млн декалитров), виноградосодержащие напитки с этиловым спиртом (+5,4%, до 612,4 тыс. декалитров), игристые вина (+4,1%, до 8,32 млн декалитров) и водку (+1,1%, до 29,56 млн декалитров).

В то же время продажи пива крепостью свыше 8,6% снизились на 10,9% и составили 24,4 тыс. декалитров. Продажи пива в целом сократились на 1,9% — до 234,9 млн декалитров, а пивных напитков — на 3,7%, до 35,6 млн декалитров.

Существенное падение зафиксировано в сегменте слабоалкогольной продукции — на 57,7%. Также снизились продажи плодовой алкогольной продукции (-38,2%), пуаре (-32,8%), виноградосодержащих напитков без этилового спирта (-26%), ликерных вин (-4,8%), виноградного вина (-2,4%) и коньяка (-1,7%).

До этого сообщалось, что в Республике Алтай с 1 марта запретили продажу алкоголя по воскресеньям, в праздники и социально значимые дни. В остальные дни время продажи алкоголя будет ограничено. С понедельника по четверг купить спиртное можно будет с 11 до 19 часов, в пятницу — с 11 до 16 часов, а в субботу — с 11 до 14 часов. Эти ограничения не коснутся заведений общепита, ресторанов, кафе и баров.

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