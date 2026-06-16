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Общество

В Роспотребнадзоре назвали регионы с наибольшим потреблением алкоголя

Роспотребнадзор: наибольшее потребление алкоголя отмечается в НАО и Еврейской АО
Григорий Сысоев/РИА Новости

В 2025 году наивысшие показатели потребления алкоголя наблюдаются в Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Еврейской автономной области. Согласно данным Роспотребнадзора, целевой уровень потребления алкоголя не был достигнут в 58 субъектах Российской Федерации, пишет ТАСС.

Отмечается, что в ряде регионов потребление алкогольных напитков на душу населения (в литрах этанола) превышает среднероссийские показатели в 1,5-2 раза. В частности, это касается Республики Коми (12,24 л), Сахалинской области (12,25 л), Республики Карелия (12,37 л), Кировской области (12,61 л), Чукотского автономного округа (13,33 л), Еврейской автономной области (14,97 л) и Ненецкого автономного округа (19,67 л).

В целом по стране уровень розничной продажи алкогольной продукции составил 61,1 литра на душу населения в год. При этом, по сравнению с 2016 годом, продажи алкоголя снизились на 15,1%.

До этого стало известно, что в России за январь–май 2026 года продажа алкоголя сократилась на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 357,2 млн декалитров.

Ранее российская сеть магазинов попросила производителей алкоголя снизить цены

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