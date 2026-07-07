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Общество

В Роспотребнадзоре назвали самые неблагополучные по кори регионы

Роспотребнадзор: в 2025 году чаще всего болели корью в Дагестане и Москве
Prostock-studio/Shutterstock

В прошлом году чаще всего болели корью жители Дагестана, Москвы и Томской области. Об этом, ссылаясь на доклад Роспотребнадзора, сообщает ТАСС.

В документе говорится, что пик заболеваемости корью пришелся на 2024 год, когда в России зарегистрировали свыше 22,4 тыс. случаев. В 2025 году произошел спад заболеваемости.

Всего в прошлом году зафиксировано более 6 тыс. случаев кори, показатель заболеваемости на 110% превышал среднемноголетний уровень. Самые высокие показатели заболеваемости выявлены в Дагестане, Москве и Томской области.

12 июня сообщалось, что по итогам 2025 года заболеваемость корью в РФ снизилась в 3,4 раза в сравнении с 2024 годом.

9 июня в Роспотребнадзоре сообщили, что в России зафиксирован подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями. В связи с этим надзорный орган призвал строго контролировать ситуацию, особенно в разгар летнего сезона, когда дети находятся в лагерях.

Ранее глава Роспотребнадзора назвала прививки, которые должен сделать каждый россиянин.

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