Подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями зафиксировали в России

Подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями зафиксирован в России. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по итогам совещания, передает «Интерфакс».

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями, как рассказали в ведомстве, находится на среднемноголетнем уровне, что свидетельствует о стабильности ситуации.

«Однако последние две недели отмечено начало сезонного подъема заболеваемости энтеровирусными инфекциями», — заявили в Роспотребнадзоре.

В связи с этим надзорный орган призвал строго контролировать ситуацию, особенно в разгар летнего сезона, когда дети находятся в лагерях.

При выявлении первого случая заболевания в любом учреждении для детей требуется незамедлительное проведение полного комплекса противоэпидемических мероприятий, добавили там.

До этого академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что рост показателей заболеваемости гемофильной инфекцией в РФ объясняется цикличностью и улучшением возможностей диагностики.

Ранее вирусолог назвал россиян виновниками роста заболеваемости корью и краснухой.