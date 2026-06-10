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Общество

Названы прививки, которые должен сделать каждый россиянин

Попова: россияне обязательно должны делать прививки от туберкулеза и кори
Александр Кряжев/РИА Новости

Каждый житель России должен пройти вакцинацию от ряда опасных инфекций, предусмотренных национальным календарем прививок. Об этом в интервью РИА Новости заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, самые важные вакцины для россиян включены в национальный календарь профилактических прививок и финансируются за счет федерального бюджета.

Попова отметила, что в первые дни жизни детям делают прививки против туберкулеза и гепатита B. Затем проводится вакцинация от кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и краснухи.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что эти вакцины являются жизненно важными и позволяют сформировать иммунитет на долгие годы.

Она также напомнила, что в России ежегодно проводится сезонная вакцинация против гриппа. По словам Поповой, благодаря этому уровень заболеваемости в стране остается сравнительно низким по сравнению со многими другими государствами.

Россияне стали чаще болеть корью, краснухой и ветрянкой, потому что отказываются вакцинировать детей, заявил вирусолог Анатолий Альтштейн. Он отметил, что против этих заболеваний есть эффективные вакцины, снимающие заболеваемость почти на 95%.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, какие бактерии устойчивы к антибиотикам.

 
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