В России зафиксировали снижение заболеваемости корью

По итогам 2025 года заболеваемость корью в РФ снизилась в 3,4 раза в сравнении с 2024 годом. Об этом говорится в докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации в 2025 году».

По данным ведомства, в период с 2023 по 2025 год в стране фиксировался циклический подъем заболеваемостью корью. Подобные явления регистрируются каждые четыре-шесть лет, следует из доклада. Пик заболеваемости пришелся на 2024 год. Тогда в России выявили 22,4 тыс. случаев кори.

«На территории Российской Федерации в 2025 году зарегистрировано 6 627 случаев кори, показатель заболеваемости составил 4,53 на 100 тыс. населения, что в 2,1 раза выше среднего многолетнего уровня (2,2 на 100 тыс. населения), но в 3,4 раза ниже по сравнению с уровнем заболеваемости прошлого года (2024 г. — 15,35 на 100 тыс. населения)», — говорится в документе.

9 июня в Роспотребнадзоре сообщили, что в России зафиксирован подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями. В связи с этим надзорный орган призвал строго контролировать ситуацию, особенно в разгар летнего сезона, когда дети находятся в лагерях.

Ранее глава Роспотребнадзора назвала прививки, которые должен сделать каждый россиянин.