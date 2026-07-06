ВСУ повредили энергообъекты Запорожской области

ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру Запорожской области, что привело к частичному отключению света. Об этом написал на канале в «Максе» глава региона Евгений Балицкий.

Чиновник сообщил, что при атаке были повреждены некоторые энергообъекты. Сейчас специалисты оценивают повреждения.

4 июля в регионе из-за сбоя полностью или частично без света остались 14 населенных пунктов. Отключения затронули Каменско-Днепровский, Васильевский, Токмакский, Пологовский, Михайловский, Черниговский, Приазовский, Куйбышевский, Бердянский, Приморский и Мелитопольский муниципальные округа. Обесточенными оказались и города Энергодар, Мелитополь и Бердянск. Объекты, имеющие социальное значение, оперативно подключили к резервным источникам питания.

В этот же день в Белгороде возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения после атаки ВСУ. А на территории нескольких поврежденных построек произошли пожары.

Ранее во время интервью Зеленского отключилось электричество.