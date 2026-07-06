В Новосибирской области отменили режим беспилотной опасности

На территории Новосибирской области объявили отбой беспилотной опасности. Об этом сообщила единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в своем канале в мессенджере «Макс».

Сообщение об отмене режима появилось в 23:30 по местному времени (19:30 по мск).

Режим беспилотной опасности на территории региона был введен впервые. Его объявили в 21:45 по местному времени (17:45 по мск). Он продлился почти два часа.

В Росавиации также сообщили о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Новосибирска. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, они действовали около получаса.

До этого губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников Вооруженных сил Украины. По его словам, нескольким дронам удалось достичь северного промышленного узла Омска, оперативные службы принимали меры по ликвидации последствий. Позже Хоценко уточнил, что беспилотники атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод.

Ранее над территорией Курганской области пролетели украинские дроны.