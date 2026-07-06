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Армия

Над территорией Курганской области пролетели украинские дроны

Правительство Курганской области заявило о фиксации пролета украинских БПЛА
Inna Varenytsia/Reuters

Пролет украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) зафиксировали в Курганской области. Об этом в Telegram-канале сообщило правительство региона.

В заявлении уточняется, что дроны прилетели со стороны Челябинской области.

«Обстановка на территории региона контролируемая. Все профильные службы и ведомства работают», — подчеркнули в правительстве.

Власти призвали граждан сохранять спокойствие и соблюдать рекомендации о том, как себя вести при объявлении беспилотной опасности. Также жителей попросили проверять поступающую информацию в официальных источниках.

Утром 6 июля министерство общественной безопасности Челябинской области заявило, что в регионе наблюдался пролет украинских БПЛА. На этом фоне сработала система оповещения.

По данным министерства обороны РФ, ночью над территорией страны перехватили и уничтожили 519 беспилотников. Часть украинских дронов ликвидировали в столичном регионе, Крыму, Краснодарском крае и над акваторией Азовского моря. Другие летательные аппараты были сбиты в воздушном пространстве 19 областей.

Ранее финские военные перекрыли движение по воздуху и морю из-за украинских БПЛА.

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