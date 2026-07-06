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Общество

В Челябинске задержали героя видеоролика с сожжением паспорта на спор

Полиция Челябинска задержала местного жителя за сожжение паспорта РФ в баре
Александр Кряжев/РИА Новости

В Челябинске полиция задержала 19-летнего местного жителя, который сжег свой российский паспорт. Об этом сообщает региональное управление МВД на своем официальном сайте.

Инцидент произошел в середине июня в баре в центре города. Кто-то из присутствующих снял действия молодого человека на видео и выложил ролик в мессенджер, откуда его потом забрали и распространили СМИ и Telegram-каналы.

Полиция установила место события и очевидцев, после чего вычислила и задержала подозреваемого. Ему вменили надругательство над государственным гербом Российской Федерации (ст. 329 УК РФ), за которое предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей или лишения свободы на срок до года.

По данным Baza, молодой человек сжег паспорт на спор во время вечеринки. Все происходящее снимали на камеру, а на месте прохожие нашли корешок от сгоревшего документа.

В прошлом году в Челябинске задерживали юношу, который разорвал российский паспорт перед камерой. Выяснилось, что он является уроженцем другого государства и действовал в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее блогерша получила срок за сожжение паспорта РФ перед камерой.

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