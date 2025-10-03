На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юноши порвали российский паспорт на камеру и стали фигурантами дела

В Челябинске молодые люди в возрасте 20 и 21 года порвали российский паспорт на камеру. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Правоохранители выявили в соцсетях видео, на котором компания молодых людей, нецензурно выражаясь, разрывает российский паспорт. На обложке и переднем форзаце этого документа воспроизведен Государственный герб Российской Федерации на геральдическом щите.

По данному факту челябинские следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 329 УК РФ — надругательство над Государственным гербом Российской Федерации.

Сотрудники полиции доставили подозреваемых молодых людей к следователю. В данный момент с ними проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее суд Петербурга арестовал помочившуюся на свой паспорт россиянку.

