Юноши порвали российский паспорт на камеру и стали фигурантами дела

В Челябинске молодые люди в возрасте 20 и 21 года порвали российский паспорт на камеру. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
Правоохранители выявили в соцсетях видео, на котором компания молодых людей, нецензурно выражаясь, разрывает российский паспорт. На обложке и переднем форзаце этого документа воспроизведен Государственный герб Российской Федерации на геральдическом щите.
По данному факту челябинские следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 329 УК РФ — надругательство над Государственным гербом Российской Федерации.
Сотрудники полиции доставили подозреваемых молодых людей к следователю. В данный момент с ними проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее суд Петербурга арестовал помочившуюся на свой паспорт россиянку.