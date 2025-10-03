Юноша, разорвавший паспорт в Челябинске, оказался родом из другой страны

Мизулина сообщила, что юноша, порвавший паспорт РФ, родом из другой страны

Молодой человек, который на камеру порвал паспорт РФ в Челябинске, родом из другой страны. Об этом в своем Telegram-канале рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

По предварительным данным главы ЛБИ, юноша разорвал паспорт России, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Молодой человек родом из другого государства. Подробной информации о других участниках произошедшего не поступло.

Правоохранители выявили в соцсетях видео, на котором компания молодых людей, нецензурно выражаясь, разрывает российский паспорт. На обложке и переднем форзаце этого документа воспроизведен Государственный герб Российской Федерации на геральдическом щите. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 329 УК РФ. Подозреваемых доставили в правоохранительные органы.

Ранее суд Петербурга арестовал помочившуюся на свой паспорт россиянку.