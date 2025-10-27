Блогерша сожгла паспорт РФ на камеру и получила срок

В Петербурге блогершу осудили после сожжения паспорта на камеру

В Петербурге суд вынес приговор стримерше, которая сожгла паспорт. Об этом сообщает 78.ru.

По данным Telegram-канала, в июне текущего года 24-летняя местная жительница на камеру подожгла паспорт. Пока бумага горела, она выразила надежду на то, что «за ней приедут».

В отношении девушки возбудили уголовное дело по статьям о хулиганстве и надругательстве над гербом и флагом России.

«Нарушительница свою вину признала, в суде она сообщила, что совершила поступок под влиянием стресса и эмоций», – сообщается в публикации.

При этом стримерша извинилась перед россиянами и подчеркнула, что не хотела разжигать конфликт. Помимо этого, она выразила желание заниматься волонтерской деятельностью.

Защитник блогерши просил минимальное наказание, которое не было бы связано с лишением свободы. В результате девушку приговорили к двум годам в колонии-поселении.

Ранее сжегшая паспорт блогерша вышла из колонии по УДО, успев выйти замуж в заключении.