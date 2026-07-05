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Общество

Молодой человек в Челябинске сжег российский паспорт

Baza: молодой человек в Челябинске на вечеринке сжег российский паспорт
Константин Михальчевский/РИА Новости

Молодой человек в Челябинске на вечеринке на спор сжег российский паспорт. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В публикации отмечается, что инцидент произошел в баре на улице Кирова, все произошедшее снимали на камеру.

По данным издания, на месте случившегося прохожие обнаружили корешок от сгоревшего документа.

«Сейчас произошедшее проверяет полиция. Сжигание паспорта может обернуться штрафом или уголовным делом за надругательство над государственной символикой», – говорится в публикации.

В феврале в Санкт-Петербурге осудили девушку, которая на камеру сожгла свой российский паспорт. Октябрьский районный суд назначил Александре Мароти наказание в виде лишения свободы сроком на два года в колонии-поселении. Во время заседания она сообщила, что совершила поступок под влиянием стресса и эмоций, признав вину.

Защита петербурженки просила избрать ей более мягкое наказание, а также вернуть конфискованный мобильный телефон, на который было снято видео, ставшее причиной возбуждения уголовного дела.

Однако Санкт-Петербургский городской суд оставил приговор райсуда без изменений.

Ранее россиянин порвал паспорт возлюбленной, чтобы та с ним не рассталась.

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