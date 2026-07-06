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Общество

В Белгородской области два человека ранены при взрыве дрона ВСУ

В Белгородской области двое жителей получили ранения при взрыве БПЛА ВСУ
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Белгородской области два человека получили ранения при взрыве дрона Вооруженных сил Украины в селе Ракитное. Еще одного мирного жителя спасти не удалось, сообщает региональный оперативный штаб в Telegram-канале.

Уточняется, что беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта.

«Двое других пострадавших, один из которых является бойцом самообороны, самостоятельно обратились в Ракитянскую ЦРБ. Мужчинам предварительно диагностировали акубаротравмы, и для обследования они будут направлены в городскую больницу №2 г. Белгорода», — сказано в сообщении.

На месте атаки посечен автомобиль, добавили в оперштабе.

До этого сообщалось, что украинский дрон атаковал автомобиль в Грайворонском округе Белгородской области, в результате удара не выжил водитель.

Утром в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате ночной атаки БПЛА на республику не спасли одного человека, еще двое пострадали.

Ранее Севастополь остался без электроснабжения из-за атаки ВСУ.

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