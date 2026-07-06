Дрон атаковал автомобиль в Белгородской области, водитель погиб

В Белгородской области мужчина погиб при атаке дрона на автомобиль

Украинский дрон атаковал автомобиль в Грайворонском округе Белгородской области, в результате удара водитель погиб. Об этом сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.

«Поступила информация от оперативных служб, что сегодня ночью в селе Дунайка FPV-дрон нанес удар по автомобилю. От полученных травм водитель скончался на месте», — говорится в сообщении.

Транспортное средство уничтожено огнем, добавили в оперштабе.

Утром в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате ночной атаки БПЛА на республику погиб один человек, еще двое пострадали.

В Калужской области во время атаки произошло возгорание на промышленном предприятии в Дзержинском округе. Сотрудников предприятия эвакуировали.

По данным Минобороны, силы ПВО за ночь перехватили 519 украинских беспилотников над Россией.

Ранее Севастополь остался без электроснабжения из-за атаки ВСУ.