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Армия

Один человек погиб при атаке беспилотников на Крым

Аксенов: жительница Керчи погибла во время атаки дронов на Крым
Global Look Press

Один человек погиб, двое пострадали в результате атаки беспилотников на Крым. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.

«В результате вражеской атаки БПЛА на Республику Крым этой ночью погиб один человек и пострадали еще двое. Погибшая – жительница Керчи», — написал он.

Крымские власти окажут необходимую помощь и поддержку пострадавшим, отметил Аксенов.

Он также призвал жителей республики быть бдительными и доверять только официальным источникам информации.

Ночью губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что город остался без электроснабжения после украинской атаки. Он рассказал, что ВСУ ударили по энергетической инфраструктуре за пределами Севастополя. Соцобъекты перешли на резервные схемы электроснабжения. На фоне этого Развожаев призвал граждан экономить заряд телефонов и использовать их только для экстренных случаев.

Ранее министр обороны РФ обсудил с главами Крыма и Севастополя обстановку на полуострове.

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