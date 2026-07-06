Аэропорт Тюмени временно приостановил работу

Аэропорт Тюмени (Рощино) временно прекратил прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации в мессенджере «Макс».

Отмечается, что соответствующая мера была необходима для обеспечения безопасности пассажиров.

временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

До этого сообщалось, что аэропорт Ижевска временно приостановил полеты.

При введении ограничений на работу в аэропортах рейсы часто могут задерживаться или отменяться. При задержке вылета нужно уточнить причины задержки, а также ориентировочное время отправления. Эту информацию можно получить на стойке регистрации или в службе информации аэропорта.

В зависимости от продолжительности ожидания и причин задержки, авиакомпания обязана обеспечить напитками и питанием. В случае, если следующий рейс лишь на следующий день, перевозчик должен предоставить номер в отеле и трансфер. Все эти действия прописаны в Воздушном кодексе РФ и регламентах международных перевозок.

Что делать, если рейс отложен, и есть ли альтернативы перелету — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Пулково в Санкт-Петербурге стал обслуживать рейсы по согласованию.